Opnieuw blauwalg in De Gavers: zwemmen verboden, toegang strand is gratis

Slecht nieuws voor de mensen die nog een dagje naar het recreatiedomein De Gavers in Geraardsbergen wilden gaan om te zwemmen. Er is opnieuw blauwalg vastgesteld in de zwemvijver. De komende dagen kan er dus niet gezwommen worden in de vijver. Het strand en de waterspeeltuin zijn wel open. De toegang wordt daarom gratis. Aan de bootverhuur kan je enkel nog een waterfiets huren. Het recreatiedomein heeft al de hele zomer lang af te rekenen met de vervelende bacterie.