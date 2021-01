Opnieuw autobrand, deze keer in Lokeren

In Lede is deze ochtend een vrouw van 59 jaar dood aangetroffen in een appartement in Oordegem, bij Lede. Hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Politie, parket, labo en wetsdokter kwamen deze ochtend wel ter plaatse voor een afstapping. Het parket van Oost-Vlaanderen bevestigt dat er op het adres een nieuwjaarsfeestje had plaatsgevonden. Het parket zegt niet hoeveel personen er aanwezig waren. Maar het feestje was niet conform de coronamaatregelen.