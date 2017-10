Mobiliteit en Verkeer Opnieuw aanschuiven na kettingbotsing op expresweg Vrasene op spitsuur

Op de E34 richting Antwerpen in Vrasene is iets voor acht vanochtend een kettingbotsing gebeurd. 7 voertuigen raakten daarbij betrokken. Er vielen als bij wonder geen gewonden, maar de materiële schade was wel aanzienlijk. De 2 rijstroken raakten versperd waardoor het verkeer, midden in de drukke ochtendspits enkel over de pechstrook kon rijden. Dat zorgde al snel voor een lange file tot voorbij Kemzeke en met een wachttijd van meer dan een uur. Vijf van de zeven voertuigen moesten getakeld worden en de brandweer moest de weg reinigen. Rond kwart na 9u was de weg vrij en kwam het verkeer weer op gang.