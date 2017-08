Of ook Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger uit Aalst opnieuw kandidaat zullen zijn is niet geweten. Zij hebben nog tot vrijdag de tijd om zich te registreren. Bij de vorige verkiezingen trokken ze zich na vijf van de zeven rondes terug. De eerste stemronde van de nieuwe procedure is voorzien op 18 september. Indien geen van de kandidaten dan een twee-derde-meerderheid haalt, volgt er een tweede ronde. En als het nodig is, kan er nog een finale derde rond volgen. Ten laatste eind september zouden we dan eindelijk moeten weten wie de nieuwe rector wordt van de UGent.