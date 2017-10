In STAM, het Gentse stadsmuseum, opent vanaf morgen een tentoonstelling over 200 jaar Gentse universiteit. Het was op 9 oktober 1817 dat de universiteit plechtig geopend is. Het jaar begon toen met 190 studenten en 16 professoren, verdeeld over 4 faculteiten. Vandaag is de UGent uitgegroeid tot een van de grootste universiteiten in het Nederlandse taalgebied, met meer dan 40.000 studenten en 9.000 personeelsleden.