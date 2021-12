Opnamecijfers duiken onder de 150 coronapatiënten

De afkoelingsweek is er natuurlijk gekomen om de besmettingcijfers in ons land verder te doen dalen. Dat effect zien we over een paar weken wellicht. Toch is er door de andere maatregelen al een tijdje een dalende trend merkbaar in onze regionale ziekenhuizen. Vooral bij de opnames. Ook na afgelopen weekend blijven de COVID-afdelingen verder leeglopen. Ten opzichte van vrijdag liggen er over alle ziekenhuizen samen 12 coronapatiënten minder in het ziekenhuis. Enkel in het AZ Nikolaas blijft dat cijfer stabiel. Op intensieve zorgen neemt de druk heel lichtjes toe. Ook dat is te wijten aan een verhoogde toename op de afdeling van het Sint-Niklase ziekenhuizen. In totaal liggen er 169 coronapatiënten in onze ziekenhuizen. 37 van hen zijn zwaar ziek en hebben extra zorgen nodig.