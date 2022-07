Opmerkelijk: SK Beveren annuleert oefenwedstrijd omdat het geen keepers beschikbaar heeft

En dan opmerkelijk nieuws vanop de Freethiel. Want in principe speelde SK Beveren vandaag een oefenwedstrijd tegen Kortrijk. Maar die match werd geannuleerd omdat Beveren geen enkele fitte doelman ter beschikking heeft. Alle doelmannen van de A- en de B-kern liggen allemaal in de lappenmand. In de A-kern gaat het om Brent Gabriël, en ook de keepers van de B-kern zijn geblesseerd. Daarom zag SK Beveren geen andere mogelijk dan de oefenwedstrijd af te gelasten. Geel-blauw is al een tijdje op zoek naar versterking tussen de palen. Maar tot een akkoord is het momenteel nog niet gekomen, waardoor Beveren momenteel een groot keepersprobleem heeft.