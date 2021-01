Greg Van Avermaet is een nieuwkomer in het team van AG2R-Citroën. Samen met zijn goede vriend Oliver Naesen is hij de kopman voor het Vlaamse klassieke werk. En die nieuwe samenwerking ziet 'Oli' helemaal zitten. Al is het voor de ploeg ook wat wennen, vertelt de oudste van de broers Naesen. “De eerste dagen waren sommige renners en stafleden toch wat starstruck", zegt hij. De uitgebreide babbel met Oliver Naesen ziet u vanavond in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.