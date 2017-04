Oplossing voor mogelijke wateroverlast: "Graaf de Unalsite uit".

Nathalie Stuers uit Sint-Niklaas beleefde vrijdag de terreuraanslag in Stockholm van dichtbij. Ze was aan het werk in een bioscoop, meters naast het gebouw waar de vrachtwagen inreed. Bij de aanslag kwamen vier mensen om het leven. Er vielen ook vijftien gewonden, van wie negen er ernstig aan toe zijn. Aan het TV Oost Nieuws vertelt Nathalie dat ze hoopt dat ze de kracht vindt om zondag opnieuw buiten te komen en een vredesmanifestatie bij te wonen in Stockholm. Maar de vrouw is nog ongelooflijk hard onder de indruk van wat er is gebeurd. Hier is haar verhaal.