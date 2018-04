Rij je met de fiets sneller van Wetteren naar Gent dan met de auto of de bus? Dat wilde de Fietsersbond uitzoeken via de Grote Spitstest. De organisatie hield vanmorgen een pendelrace in Antwerpen, Brussel en dus ook in Gent. Pendelaars vertrokken met onder meer een fiets, een auto en het openbaar vervoer vanuit de markt van Wetteren naar het centrum van Gent. Een afstand van zo'n 15 kilometer. De snelste tijd was 35 minuten, dat kunnen we u al verklappen. Wie uiteindelijk won, ziet u in volgend verslag.