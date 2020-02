Harry Van Houteghem is niet langer voorzitter van voetbalclub Vigor Wuitens Hamme. Van Houteghem was pas sinds oktober actief bij de club uit de tweede amateurliga. Hij was eerder al voorzitter bij Mariekerke, Temse en KSV Bornem. Een verschil in visie zou de oorzaak zijn van de breuk. Van Houteghem wou snel hogerop met Hamme, maar niet iedereen binnen de club kon zich daarin vinden. De toekomst van de Wuitens zou in elk geval niet in gevaar komen door het vertrek van Van Houteghem, zo benadrukt het bestuur.