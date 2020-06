Opgepompt grondwater loopt nog te vaak gewoon de riolen in, ook in Aalst

Het lijkt nog veraf, maar toch zijn ze in Aalst nu al aan het speculeren over Aalst Carnaval 2021. Het driedaagse massa-evenement staat midden februari gepland. Maar of het in zijn gewone vorm zal kunnen plaatsvinden, is hoogst onzeker. Dat zegt viroloog Steven Van Gucht. De kans dat er tegen dan al een vaccin voorhanden is, is volgens de professor onbestaande. En het risico op een tweede coronagolf is groot, zeker in de wintermaanden. Toch gaan we er alles aan doen om carnaval te laten doorgaan, zegt burgemeester D'Haese. Hij werkt samen met de carnavalsverenigingen aan een plan.