Opgepast voor gladde wegen vannacht en morgenvroeg

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor gladde wegen. Zowel voor vannacht als morgenochtend. Code geel is van kracht. De temperatuur zakt straks tot rond of net onder het vriespunt. En daardoor kunnen er rijm- en ijsplekken ontstaan. De waarschuwing geldt vanaf vanavond vijf uur tot morgenochtend 10 uur. Morgenavond zou er ook een sneeuwzone over het centrum van het land trekken. Pas uw rijstijl aan, houd het weer in de gaten, en check zeker de actuele verkeerssituatie voor u vertrekt. In verschillende steden en gemeenten zullen ook de strooidiensten uitrukken.