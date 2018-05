Gezondheid Opgepast: verfrissende duik in koud water kan ook gevaarlijk zijn

Het dramatisch overlijden van oud-motorcrosskampioen Eric Geboers in Mol doet mensen opnieuw nadenken over het nemen van een verfrissende duik in koud water. Of de plotse koude Geboers in problemen bracht, dat moet de autopsie nog uitwijzen. Maar het is natuurlijk wel zo dat er heel wat risico's verbonden zijn aan het zwemmen in open water, zeker in deze tijd van het jaar. Wie het toch doet riskeert een zogenaamde koudeschok.