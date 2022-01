Opgelet! Vanaf morgen betalend parkeren op rechteroever Aalst

Het was weer nagelbijten voor wie in de buurt van een grote beek of waterloop woont. Want in heel wat gebieden naderden de waterstanden het alarmpeil. Dat kwam door de hevige regen van de afgelopen dagen. In totaal viel er de voorbije 24 uur in Oost-Vlaanderen 15 tot 20 milimeter neerslag, hier en daar nog net iets meer. In de Vlaamse Ardennen en de Denderstreek kwam het waterpeil dicht tegen de alarmdrempel, zoals hier in Hofstade. Maar ook in Erpe-Mere, Geraardsbergen en Massemen liepen heel wat beken net niet over. Onder meer dankzij de volgelopen wachtbekkens, kwam het nergens echt tot grote wateroverlast.