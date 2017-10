Opgelet: R2 dit weekend dicht

Hij was aangekondigd, de flitsmarathon van gisteren, maar toch is één op tien chauffeurs betrapt op te snel rijden. De politie Waasland-Noord, bijvoorbeeld, controleerde in totaal bijna drieduizend voertuigen, waarvan er zo’n 230 te snel reden. Dat komt, net als in de naburige politiezone Sint-Niklaas, overeen met ongeveer tien procent. Die bestuurders mogen zich aan een boete verwachten. Agenten van de politiezone Buggenhout-Lebbeke controleerden 1.300 voertuigen en daarvan zijn er iets meer dan honderd geflitst. In Kruibeke-Temse is twaalf procent van de gecontroleerde voertuigen geflitst. En ook de politiezone Geraardsbergen-Lierde maakte zijn resultaten bekend. Daar heeft 94 procent van de gecontroleerde bestuurders zich aan de snelheid gehouden.