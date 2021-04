Opgelet! Er circuleren valse e-mails van De Watergroep

En nog in Sint-Gillis-Waas is er een regenboogzebrapad aangelegd. Het ligt in de Kerkstraat, ter hoogte van het gemeentehuis, pal in het centrum dus. Het regenboogzebrapad ligt er als teken van verdraagzaamheid. De dood van David Polfliet in Beveren leidde ook in Sint-Gillis-Waas tot een golf van verontwaardiging. De gemeente toon op deze manier dat het solidair is met de LGBTQ-gemeenschap. En vraagt om respect voor ieders geaardheid.