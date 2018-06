Opgelet! Dit weekend wordt de N41 in het midden 'geknipt'

En even later, rond drie uur vannacht is in Vrasene een auto in de gevel van een woning terechtgekomen. Dat gebeurde na een achtervolging door de politie. Die was gestart op de Grote Baan in Nieuwkerken. De politie merkte dat de auto met Nederlandse nummerplaat zich aan een controle wou onttrekken. Na een achtervolging door het centrum van Nieuwkerken, waarbij de jonge man ook nog eens door het rood reed, crashte de auto na een verkeerd maneuver met hoge snelheid in de gevel van een huis in de Kriekelaarstraat. De bestuurder is aangehouden, hij bleek te rijden zonder een geldig rijbewijs. De bewoners van het getroffen huis zijn zwaar aangedaan.