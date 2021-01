Een dronken bestuurster heeft deze namiddag een enorme ravage aangericht in Temse Velle. De vrouw miste een bocht en reed in op een café op de hoek van de Veldstraat. Na die aanrijding besliste de vrouw om snel weg te rijden. Amper 200 meter verder reed ze in op een andere wagen. Daarin zat een koppel. Er vielen gelukkig geen gewonden. De dronken vrouw mocht gaan ontnuchteren in de cel en zal het later mogen uitleggen in de politierechtbank.