Operatie Propere Handen: Waasland-Beveren blijft in 1A, Lokeren in beroep

Waasland-Beveren speelt ook komend seizoen in eerste klasse A. KV Mechelen degradeert. Dat heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep van de Voetbalbond beslist in het dossier over wedstrijdvervalsing. Het nieuws is ook al aan de betrokken clubs meegedeeld.





Waasland-Beveren gaat dus vrijuit, voorzitter Dirk Huyck en financieel directeur Olivier Swolfs worden wel geschorst, voor het verzaken aan de meldingsplicht. Zij krijgen beiden 1 jaar voorwaardelijk. De andere bestuursleden Walter Clippeleyr en Jozef Van Remoortel gaan vrijuit.





Dat Waasland-Beveren in eerste klasse blijft, wil zeggen dat Sporting Lokeren nu zeker is van de degradatie. Lokeren had zich gemengd in de zaak omdat ze zich benadeelde partij voelde en zo alsnog hoopte in eerste klasse te blijven, maar alles blijft dus zoals het is. Walter Van Steenbrugge, advocaat van Sporting Lokeren, laat wel weten zeker in beroep te gaan: "Het dossier is uitgebreid gemotiveerd, enkel het hoofdstuk Waasland-Beveren niet en dat is onacceptabel."