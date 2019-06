Operatie Propere Handen: Beroepsprocedure bij BAS van start

In het voetbalschandaal is de beroepsprocedure bij het BAS ingeleid, dat is het Belgisch Arbitragehof voor de sport. En ook het laatste sprankeltje hoop voor Lokeren om alsnog in 1 A te blijven. Nu maandag zal de advocaat van de club pleiten, dinsdag is het dan de beurt aan de advocaten van Waasland-Beveren. De Geschillencommissie van de voetbalbond had Waasland Beveren al vrijgesproken voor matchfixing, maar nu zal alles dus nog eens worden overgedaan. Bij de club voelen ze wel gesterkt door de eerste vrijspraak.