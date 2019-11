Hoewel het best nog wel even wachten is tot 6 december stijgt de Sinterklaaskoorts in Sint-Niklaas met de dag. Zo is er vandaag al het 'Huis van de Sint' geopend. Daar kan je zien hoe de Sint en z'n Pieten leven. De eerste kinderen kregen er vandaag al een rondleiding, van de pieten, want de Sint, die komt pas zondag aan.