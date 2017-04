Nieuws Opening nieuwe speeltuin Bospark in Lokeren

In Lokeren is de herinrichting van het Bospark achter de rug. Eyecatcher in het natuurpark is een nieuwe speeltuin. Die werd gisteren ingespeeld door een massa kinderen. De speeltuin ligt middenin de natuur, en dat op amper tien minuten van de stad. Op het domein is er ook een visvijver, een dierenpark, een kruidentuin, en je kan er een openluchttentoonstelling van landbouwwerktuigen bezoeken. Het Bospark is ook heel populair bij joggers en andere sporters, maar vandaag zijn het vooral de nieuwe speeltuigen die de meeste aandacht opeisen.