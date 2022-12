Opening nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor in Buggenhout

Iets minder spectaculair, maar toch ook heel belangrijk: in Buggenhout is dit weekend de nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder de spoorlijn geopend. Onder leiding van profwielrenner Laurens Huys werd de tunnel voor een eerste keer ingereden en ingestapt. De nieuwe tunnel voor zwakke weggebruikers moet de oude overweg aan de Hauwerstraat vervangen. In mei werd de 34-meter lange tunnelkoker van 700 ton nog onder de sporen geschoven. En nu is de tunnel dus volledig klaar. Spoorwegbeheerder Infrabel wil op deze manier de veiligheid aan het spoor verbeteren. Want het aantal ongevallen aan overwegen blijft hoog. Zo waren er vorig jaar nog 46 spoorongevallen in België, waarvan 11 in onze provincie.