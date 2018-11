En we sluiten af met een vleugje kerstsfeer. Want uitgerekend in Sint-Niklaas, de stad van de Sint, is dit weekend een kerstwinkel geopend. Christel Dauwe staat er achter de toonbank. Haar naam zegt u misschien niets, maar in het 'kerstwereldje' is ze een echt begrip. Christel heeft al ruim 25 jaar een winkel in Antwerpen en daar komen ze vanuit de hele wereld naartoe om kerstversiering te kopen.