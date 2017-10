Burgemeester De Padt maakt zich zorgen over het stilleggen van de werken. Want de stuwwerken op het deel van de Dender dat in Wallonie ligt, zijn intussen wel al klaar, waardoor ze daar bij overstromingsgevaar meer water kunnen laten afvloeien in de richting van Geraardsbergen. De plannen voor de nieuwe stuwen dateren van na de zware overstromingen in 2010, maar de werken in Wallonië zijn sindsdien een pak sneller opgeschoten dan in Vlaanderen. Zo moeten ook de stuwen van onder meer Idegem, Pollare, Denderleeuw en Denderbelle nog worden vernieuwd. Waterwegen en Zeekanaal heeft intussen wel al overlegd met de Waalse water-wegbeheerder.