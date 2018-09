Opendeur brandweer Beveren: ''Jongeren warm maken voor de stiel.''

De E17 richting Antwerpen is volledig afgesloten na een zwaar verkeersongeval in Kalken. Een vrachtwagen is daar ingereden op een personenwagen. Daarbij is al zeker 1 dode gevallen. Een auto wilde van het Total Tankstation weer de snelweg oprijden en werd achteraan aangereden door een vrachtwagen. Daarbij is de bestuurder om het leven gekomen.'Op de E17 richting Antwerpen gebeurde een ernstig ongeval ter hoogte van Parking Kalken', meldt het Verkeerscentrum. 'De afhandeling zal nog geruime tijd in beslag nemen.' Alle verkeer op E17 richting Antwerpen moet de snelweg verlaten via uitrit 11 Beervelde. Volg de calamiteitenroute met letter F tot oprit 12 Lokeren, waar u opnieuw de snelweg op kan. Het verkeer op lange afstand van Brugge naar Antwerpen kan via de A11/E34 rijden, wie van Gent naar Antwerpen wil neemt best de E19 via Brussel of via de R4-Oost en de E34. Wie van Gent naar Hasselt moet, kan eveneens via Brussel omrijden.