Openbare toiletten in Aalst schandalig vuil

Het is bijzonder erg gesteld met de hygiëne op de openbare toiletten in het centrum van Aalst. Dat ontdekte onze redactie deze middag na een tip van een kijker. Ik wil u nu al waarschuwen voor de wansmakelijke beelden. Want zo ligt het openbare toilet aan het Aalsterse busstation vlakbij het administratief centrum erbij. De wc zit overvol. Er liggen uitwerpselen op de grond en het toilet loopt zelfs over. Absoluut geen fraai zicht, om nog maar te zwijgen over de geur. Het centrum van Aalst telt acht openbare toiletten. Door de coronacrisis zijn die in principe gesloten, maar toch konden we er zomaar binnen. De stad belooft de situatie zo snel mogelijk op te lossen.