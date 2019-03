Openbaar Ministerie wil doodrijder Sint-Niklaas 9 jaar de cel in

Het Openbaar Ministerie vraagt 9 jaar cel voor de 21-jarige man die in augustus vorig jaar een vrouw en twee meisjes van het voetpad maaide in het centrum van Sint-Niklaas. Een meisje van vijf kwam daarbij om het leven. Haar zusje en haar mama raakten zeer zwaar gewond. De man heeft geen rijbewijs en vluchtte na het ongeval ook nog eens weg. Deze ochtend is de zaak gepleit voor de politierechter in Sint-Niklaas. Uitspraak volgt op 10 april. De man is in afwachting van zijn straf op vrije voeten.