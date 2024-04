Open Vld wil betere internetverbinding op trein tussen Sint-Niklaas en Dendermonde

Federaal volksvertegenwoordiger Robby De Caluwé en Céline Vermeiren, ondervoorzitster van de lokale Open Vld-afdeling uit Beveren, kaarten het netwerkprobleem aan op de treinen van NMBS. Vooral de lijn Sint-Niklaas - Dendermonde is volgens de twee problematisch. Treinen staan vaak even stil in het station van Dendermonde, maar daar is amper of nooit bereik. En dat is een groot probleem voor de vele reizigers die internet nodig hebben om te werken op de trein. In tegenstelling tot heel wat andere landen, is er ook geen wifi-verbinding op onze treinen. De Caluwé en Vermeiren vragen nu aan minister Petra De Sutter om druk uit te oefenen op de operatoren voor meer zendmasten. En ze willen dat minister Gilkinet aan NMBS vraagt de nodige aanpassingen te doen.