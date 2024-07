Open Vld Geraardsbergen heeft de lijst klaar waarmee het in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt. Burgemeester Ann Panis wil opnieuw een gooi doen naar de sjerp. De partij was in 2018 nog de grootste, het haalde bijna 30 procent. Kopman Guido De Padt is er niet meer bij, afwachten wat dat gaat geven.