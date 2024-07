Open Vld Wetteren trekt zich terug uit 'Samen Voor Wetteren'

In Wetteren stapt Open Vld uit het kartel 'Samen voor Wetteren'. Begin dit jaar had de partij nog een akkoord met cd&v, Eén Wetteren en enkele onafhankelijken om als één partij naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober te trekken. Nu denkt Open Vld opnieuw zelf genoeg potentieel te hebben om als aparte lijst op te komen. In Wetteren was de score van Open Vld bij de voorbije verkiezingen hoger dan het gemiddelde van de provincie Oost-Vlaanderen. "Op die manier kan onze achterban zich duidelijk uitspreken over een eigen liberaal programma, zonder zich te moeten wenden tot extremen", zegt de partij nu. Wie de lijst zal trekken is nog niet bekend. Albert De Geyter, huidig burgemeester, is lijsttrekker van het kartel.