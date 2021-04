Open Vld-politica Sylvia Van Meirvenne (37) overleden

In heel wat gemeenten is er nog veel onduidelijkheid rond de eerste communies in mei. Bijna in alle bisdommen worden de communies en de vormsels naar het najaar uitgesteld. Maar het Bisdom Gent wil die verantwoordelijkheid bij de parochies laten. En die vrijheid zorgt voor spanning, maar ook creativiteit. Zo zullen in Sint-Niklaas een aantal kinderen hun communie doen tijdens een alternatieve viering. Op dit moment mogen er nog maar 15 volwassenen tegelijkertijd in de kerk aanwezig zijn. Vanaf 8 mei zouden er eventueel wat meer mensen mogen samenkomen buiten. Maar dat is verre van zeker.