Open Vld en cd&v trekken samen naar de kiezer in Temse: "Strategische zet, maar de regelgeving verplicht ons daartoe"

De gemeenteraadsverkiezingen komen steeds dichter en dus beginnen partijen te denken aan hun strategie. Na Wetteren eerder deze week, gaan nu ook in Temse partijen in kartel naar de kiezer: meerderheidspartijen cd&v en Open Vld. Huidig burgemeester Hugo Maes wordt lijsttrekker van het kartel en schepen Wim Van Rossem wordt lijstduwer. Door beide partijen samen te voegen, vergroot Maes zijn kans om in 2024 opnieuw de sjerp te dragen. Want de lijst met de meeste stemmen, levert de burgemeester. In Temse zit ook N-VA in de meerderheid, maar de partij kiest ervoor om alleen naar de kiezer te trekken.