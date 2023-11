Open brief van bestuur Eendracht Aalst om “onwaarheden over club en haar werking uit de wereld te helpen”

In het basketbal sluit Okapi Aalst de heenronde af als rode lantaarn. Ook gisteravond werd in het eigen Forum opnieuw verloren, dit keer van de Antwerp Giants. Het werd 72-91. De balans van Okapi is dramatisch. Tien opeenvolgende nederlagen in de competitie en dus nog niet kunnen winnen. Maar opgeven, dat staat niet in het Aalsterse woordenboek.