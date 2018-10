Open Bedrijvendag: De Croo en Schauvliege op bezoek bij Tarkett en De Troyer

Niet enkel de Antwerpse en de Waaslandhaven, maar ook de haven van Gent heeft te kampen met een achterstand door de staking van de loodsen gisteren. 26 schepen ondervinden hinder in de North Sea port, zo heet de Gentse haven sinds de recente fusie met de haven van Zeeland. 14 boten zijn er de voorbije nacht nog uit de nood geholpen, 12 andere lagen vandaag nog aan de kade of moesten de haven nog worden binnengeloodst. In Antwerpen was er vanmiddag een piek van maar liefst 61 wachtende schepen. Dat aantal is intussen wel al wat gezakt. De totale economische kost van de loodsen-staking, die maandag-nacht was ingegaan, zou erg hoog liggen.