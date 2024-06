Eendracht Aalst krijgt geen licentie voor tweede en derde amateur. Dat heeft de controlecommissie van Voetbal Vlaanderen beslist. Dat nieuws is ons zopas bevestigd door woordvoerder Nand De Klerk. Eendracht Aalst speelde dit seizoen kampioen in tweede amateur. Maar het kreeg geen licentie om te stijgen naar eerste. Er waren te veel financiële problemen, problemen met de RSZ en achterstallige spelerslonen. Eendracht Aalst richtte zijn pijlen dan op een licentie voor tweede en derde amateur. Maar ook in die procedure speelde de precaire financiële toestand de club parten. En nu heeft de controlecommissie die onstabiele situatie bevestigd. Het hoogst haalbare voor Eendracht Aalst is een doorstart in eerste provinciale. De club kan deze beslissing wel nog aanvechten bij het BAS.