Opbouw stemhokjes gaat van start: stemmen gebeurt in onze streek nog voor een groot deel op papier

De opbouw van de stemlokalen is op sommige plaatsen al begonnen. Zoals hier in het oud gemeentehuis van Temse. Het is één van de 40 stemlokalen van het kieskanton Temse-Kruibeke. En alles verloopt er digitaal. Je kan er dus alleen stemmen met de computer. Dat is ook het geval in de grote steden, zoals Aalst, Dendermonde en Sint-Niklaas. Net als in Berlare, Lebbeke en Zele. Op heel wat andere plekken in de provincie wordt er wel nog gestemd met papier en potlood.