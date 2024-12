Op schoonheid staat geen leeftijd, Sophia is 55 en staat in de finale van een missverkiezing: "Wie had dat ooit gedacht?"

Je dromen nagaan, het kan op elke leeftijd. Dat bewijst Sophia De Cock uit Sint-Niklaas. Ze is 55 jaar en een van de twintig finalistes van Miss Wellness Beauty. Dat is een missverkiezing van de beautysector. Haar ambitie is om in de top 3 te eindigen. Maar dat ze het tot in de finale heeft geschopt, is al een hele eer op zich. Want ze is de oudste deelneemster aan de verkiezing. Het is voor haar ook de uitgelezen kans om de sector in een positief daglicht te stellen.