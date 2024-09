Op oudjaar 1994 presenteerde Robin Janssens het nieuws van Kanaal 3 in boxershort

De anekdote gaat al jaren mee, en wordt van generatie op generatie overgeleverd onder de journalisten van Kanaal 3/TV Oost. Maar tot voor kort waren er geen harde bewijzen terug te vinden. Maar speciaal voor de dertigste verjaardag van TV Oost zijn we toch iets beter gaan zoeken. Met resultaat, want we hebben de beelden gevonden. Robin Janssens presenteerde het nieuws van Kanaal 3 in boxershort. Daar was niks van te zien tijdens zijn presentatie op oudejaarsavond in 1994. Tot hij van zijn desk wegwandelt ...