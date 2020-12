Media en Cultuur Op maat gemaakte bedrijfsradio loodst werknemers door moeilijke coronaperiode

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Op maat gemaakte radio laten maken om de werknemers van je bedrijf door deze moeilijke coronaperiode te loodsen. Dat is wat het bedrijf SBE uit Sint-Niklaas doet. Ze namen er zo maar even een professionele firma voor onder de arm. In de hoop dat de 160 werknemers van het bedrijf zich toch nog wat verbonden voelen met elkaar. Deze middag was radio SBE live in de ether van 2 tot 5, en dat met alles erop en eraan. Van een eigen nieuws tot een quiz en natuurlijk ook heel wat muziek.