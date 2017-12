Nieuws Op heel wat plaatsen feestend het nieuwe jaar in

Maar niet getreurd, er zijn nog heel wat andere manieren om al feestend van oud naar nieuw te gaan, en dat blijkt ook uit de lange lijst van jeugdhuisfuiven tot megaparty's in onze streek. Zo is er een Ice-fest in Berlare, de Q-party in Wieze of de nieuwjaarsfuif in Beveren. En ook in het Bauhuis in Sint-Niklaas waren ze vanmiddag nog druk in de weer. Daar verwachten ze vannacht zo rond de 1.300 fuifbeesten.