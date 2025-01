Op dit villadomein in Oosterzele werd er gezocht naar het verdwenen paneel van de Rechtvaardige Rechters

In het onderzoek naar het verdwenen paneel de Rechtvaardige Rechters van het Lam Gods is er gezocht op een villadomein in Oosterzele. Dat concludeert ons redactie na het samenleggen van verschillende aanwijzingen. Het bewuste domein behoort tot de eigendommen van een bekende doktersfamilie uit Wetteren. De pater familias die intussen overleden is, was enorm gefascineerd door de diefstal van het paneel. Hij ging er ook zelf naar op zoek. Maar wellicht tevergeefs. Zoals u weet werd er op de locatie niets gevonden. Ook de nabestaanden van de man willen niks bevestigen.