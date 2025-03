Op deze Dag van de Zorg kon je vandaag Kevin leren kennen, een geïnterneerde van het FPC in Gent

Het is vandaag Dag Van De Zorg en dan kunnen mensen een kijkje nemen achter de schermen bij een zorginstelling. Ook het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent zette vandaag de deuren open. Het wil zo een juister beeld schetsen van hoe het eraan toe gaat in zo'n FPC. Daar verblijven mensen met een psychiatrische aandoening die strafbare feiten hebben gepleegd. Kevin is één van hen, en hij mocht de bezoekers vandaag mee rondleiden.