FC Dender heeft op de valreep nog 2 versterkingen aangetrokken tijdens de wintermercato. Zo huren ze de 24-jarige Engelsman Tom Holmes van Luton Town. Holmes is een centrale verdediger die ook uit de voeten kan als rechtervleugelverdediger. En Noah Mbamba moet dan weer het middenveld versterken. De jonge middenvelder die in de jeugd van Club Brugge en Genk speelde, komt over van de Duitse landskampioen Bayer Leverkusen.