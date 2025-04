Op bezoek bij een zorgboerderij naar aanleiding van Wereldautismedag: "Ik ben hier opengebloeid"

Het is Wereldautismedag. Overal in de wereld wordt er net iets meer aandacht geschonken aan personen met autisme. We bezoeken een zorgboerderij in Dendermonde waar mensen met een psychische kwetsbaarheid therapie kunnen volgen met paarden. Het contact met de dieren zorgt ervoor dat ze meer zelfzeker in het leven staan. Mensen met autisme hebben het vaak lastig met nieuwe ervaringen en sociale situaties.