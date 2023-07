In de Stationsstraat in Kemzeke is deze ochtend rond kwart voor negen een vrachtwagen tegen een geparkeerde auto gereden. De klap was hevig en de wagen werd tegen de voorgevel van een huis geramd. Er was heel wat materiƫle schade, maar gelukkig raakte er niemand ernstig gewond. De chauffeur van de vrachtwagen werd ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Voor de bewoners van de woning is het dubbele pech, want het was ook nog eens net hun wagen die werd aangereden. Het ongeval zorgde een tijdlang voor verkeershinder op de drukke N403.