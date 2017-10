Op 9 november jaarlijkse herdenking van tragedie aan Delhaize Aalst

In Eksaarde-Dorp is voor de middag een opmerkelijk ongeval gebeurd. Een man van 85 reed met zijn auto achteraan in op een geparkeerde wagen. Door de klap ging de auto de lucht in en bleef schuin tegen de geparkeerde wagen staan. De bejaarde man kreeg zijn deur niet meer open en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij is voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, maar gelukkig was hij er niet erg aan toe. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.