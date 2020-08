Mobiliteit en Verkeer Op 18 januari starten in Beveren de langverwachte werken aan de N70, en dan twee jaar doorbijten

Volgend jaar in januari gaan in Beveren eindelijk de werken van start voor de heraanleg van de N70. Dat is de gewestweg die Sint-Niklaas met Antwerpen verbindt, en die dwars door de gemeente loopt. Het traject wordt heraangelegd van aan park Cortewalle tot voorbij Melsele. De werken zullen twee jaar duren, maar zijn dringend nodig. Langs de N70 liggen heel wat baanwinkels en bedrijven. Om die door de werken te loodsen komt er een 'bereikbaarheidsadviseur'.