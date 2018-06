Oosterzele neemt maatregelen tegen droogte

In Oosterzele mag je vanaf vandaag je auto niet meer wassen, je gazon niet meer sproeien en geen zwembaden of zwemvijvers vullen met leidingwater. De gemeente neemt die maatregelen omdat er door de aanhoudende droogte anders een watertekort kan ontstaan. De streek rond Oosterzele heeft al weken geen regen meer gezien. Tijdens de felle stortbuien in mei viel er in Oosterzele ook al geen druppel. Omdat er de komende weken nog geen regen op komst is, dreigt er lokaal extreme waterschaarste.